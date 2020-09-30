Ученый Александр Луканин, как пишет интернет-издание «МБХ медиа», задержан в Томске

Его подозревают в передаче технологий Китаю. В его квартире прошел обыск, который проводили сотрудники московского управления ФСБ, — рассказал один из друзей исследователя. По его словам, сам 64-летний ученый сейчас находится в СИЗО. Информацию о задержании Луканина подтвердила «МБХ медиа» его бывшая супруга. Ученый работал в Томском политехническом университете, в институте физики, прочности и материаловедения. После выхода на пенсию, по словам его знакомых, уехал по приглашению работать в один из китайских университетов. Других подробностей уголовного дела пока не сообщают.
2020-09-30T21:01:25+03:00
2020-09-30T21:01:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 30 сентября 2020
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