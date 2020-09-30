Крупные природные пожары бушуют в Воронежской и Ростовской областях. Так, под Воронежем возникла опасность, что пламя перекинется с сухой растительности на жилые дома в населенном пункте Песчаный, — передает агентство ТАСС. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В Ростовской области в городе Константиновске загорелось несколько построек. Общая площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. Спасатели говорят, что пострадавших нет.
2020-09-30T20:33:16+03:00
2020-09-30T20:33:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2717759-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 30 сентября 2020
Загрузка комментариев...