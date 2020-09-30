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20:32, 30 сентября 2020

Члены избиркома Санкт-Петербурга пока не собираются подавать в отставку

Руководитель юридического управления Олег Зацепа сказал агентству «Интерфакс», что не видит упущений в своей работе. Он также добавил, что для отставки членов комиссии не требуется созывать заседание горизбиркома, о планах коллег ему неизвестно. Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня вновь раскритиковала работу петербургской комиссии. Центризбирком выразил недоверие главе горизбиркома северной столицы Виктору Миненко.



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