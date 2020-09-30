Граждане России задержаны в Испании в ходе операции против наркоторговли. Как рассказали в МВД королевства, преступная группировка занималась поставками гашиша в стране через Атлантический океан. Обнаружены более 30 тонн наркотиков. Силовики перехватили также четыре яхты с грузом наркотиков. Суда часто меняли названия и флаги приписки. Вместе с россиянами были задержаны также граждане Болгарии.