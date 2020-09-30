В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет. Как пишет местное интернет-издание «Думская», у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж пытается устранить поломку. Самолет вылетел с базы ВВС в Германии. О его пункте назначения, а также о грузе не сообщается.
2020-09-30T20:32:04+03:00
2020-09-30T20:32:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2717753-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 30 сентября 2020
Загрузка комментариев...