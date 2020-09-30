Россия обеспокоена в связи с сообщениями об иностранных наемниках в зоне карабахского конфликта

В российском МИДе говорят, что к ним поступают сведения о возможной переброске в регион боевиков из Сирии и Ливии. Москва призывает иностранные государства принять меры к тому, чтобы не допустить участия иностранцев в этом конфликте. Ранее о возможном участии наемников из других стран в боевых действиях на стороне Азербайджана говорили представители армянской стороны. В Баку это отрицают.