Дожди привели к потопу в Новороссийске. Затоплены улицы в Центральном и Приморском районах города, — пишет местная пресса. Власти просят людей по возможности не выходить на улицу. В Анапе за полтора часа выпала почти месячная норма осадков, — передает агентство ТАСС. Сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае также в четверг и в пятницу. Проливные дожди пришли и в Крым, однако, они не повлияли на ситуацию с водоснабжением полуострова, поскольку осадки выпали в тех районах, откуда не поступает вода в местные водохранилища.