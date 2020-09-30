Дожди привели к потопу в Новороссийске. Затоплены улицы в Центральном и Приморском районах города, — пишет местная пресса. Власти просят людей по возможности не выходить на улицу. В Анапе за полтора часа выпала почти месячная норма осадков, — передает агентство ТАСС. Сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае также в четверг и в пятницу. Проливные дожди пришли и в Крым, однако, они не повлияли на ситуацию с водоснабжением полуострова, поскольку осадки выпали в тех районах, откуда не поступает вода в местные водохранилища.
2020-09-30T20:06:25+03:00
2020-09-30T20:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 30 сентября 2020
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