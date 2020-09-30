Иностранные поставщики начали отказываться от работы с авиастроителями в России. Глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак сказал, что ряд компаний уже проинформировали о таком решении российских партнеров. Дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники, приводит слова чиновника агентство «Интерфакс». Он не уточнил, какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения. Ранее сообщалось, что с проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21.