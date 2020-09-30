Верховный суд России отказался отменять приговор бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Этот вопрос рассматривали из-за постановления Европейского суда по правам человека. Год назад ЕСПЧ признал условия содержания Изместьева в СИЗО бесчеловечными и унижающими достоинство. Бывший член Совета Федерации от Башкирии, Изместьев был признан виновным по делу об организации убийств так называемой кингисеппской преступной группы. Десять лет назад он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
2020-09-30T20:05:45+03:00
2020-09-30T20:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 30 сентября 2020
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