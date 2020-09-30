Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023-го года внесен в Госдуму. Уже шесть лет отчисления в накопительную часть, которая составляет 6% от заработной платы россиян, направляется на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону, эта норма действует до конца 2022 года. Министр финансов Антон Силуанов сказал сегодня, что вопрос об отмене накопительной пенсии можно будет рассматривать лишь после того, как будет создана системы добровольных накоплений, — передает агентство ТАСС.