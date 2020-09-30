Посол Азербайджана в Москве Бюльбюль оглы настаивает, что Баку не поднимал вопрос об изгнании армян из Карабаха

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы настаивает, что Баку никогда не поднимал вопроса об изгнании армян из Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что азербайджанские власти не были против совместного проживания с армянами на территории этого региона. Об этом, по его словам, представители его страны всегда говорили на переговорах. В эфире «Эха» Бюльбюль оглы подчеркнул, что азербайджанцы должны вернуться на свои территории.

С минувшего воскресенья в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, сообщается о боях между военнослужащими Азербайджана и непризнанной республики. Есть убитые с обеих сторон, а также среди мирного населения.