Россия готова предоставить площадку в Москве для переговоров по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность встретиться со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Москва, как подчеркнул Лавров, намерена и в национальном качестве, и вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ прилагать усилия для урегулирования конфликта.