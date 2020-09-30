Россия готова предоставить площадку в Москве для переговоров по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность встретиться со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Москва, как подчеркнул Лавров, намерена и в национальном качестве, и вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ прилагать усилия для урегулирования конфликта.
2020-09-30T20:02:01+03:00
2020-09-30T20:02:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 30 сентября 2020
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