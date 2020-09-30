В России получила регистрацию вторая вакцина от коронавируса

Ее назвали «ЭпиВакКорона». Она была разработана в центре вирусологии «Вектор». Эта вакцина, как говорится на сайте Роспатента, содержит фрагменты вируса, что вызывает иммунную реакцию организма против инфекции. До этого была зарегистрирована вакцина «Спутник-V». Его разработал центр Гамалеи. При этом третья фаза испытаний еще не завершена. Западные специалисты высказывают сомнения в эффективности и, главное, безопасности препарата.