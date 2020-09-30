ЕС определит дальнейшие действия в связи с отравлением Алексея Навального после получения сведений от ОЗХО

Евросоюз определит дальнейшие действия в связи с отравлением Алексея Навального после получения сведений от ОЗХО. Эта организация должна прояснить некоторые детали, — сказал сегодня один из чиновников в Брюсселе. Он добавил, что на саммите, который пройдет здесь в четверг и пятницу, лидеры стран ЕС выскажутся о полной поддержке расследования этого отравления, — передает агентство «Интерфакс». Ранее источник в немецком правительстве сказал агентству Reuters, что на саммите его участники осудят покушение на российского оппозиционного политика, однако, решения по вопросу о санкциях принято не будет.
2020-09-30T19:32:04+03:00
2020-09-30T19:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 сентября 2020
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