В мэрии Владивостока наказали сотрудников дорожного управления за установку гранитных скамеек в центре города. Жители назвали их траурными лавочками или саркофагами из-за сходства с надгробными плитами. Сообщается, что некоторые стали даже украшать их гвоздиками и траурными венками. В краевом правительстве пояснили, что наказаны те работники мэрии, кто участвовал в разработке технического задания. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал вообще уволить провинившихся сотрудников. О планах заменить скамейки пока не сообщается.
2020-09-30T19:05:58+03:00
2020-09-30T19:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 30 сентября 2020
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