В мэрии Владивостока наказали сотрудников дорожного управления за установку гранитных скамеек в центре города. Жители назвали их траурными лавочками или саркофагами из-за сходства с надгробными плитами. Сообщается, что некоторые стали даже украшать их гвоздиками и траурными венками. В краевом правительстве пояснили, что наказаны те работники мэрии, кто участвовал в разработке технического задания. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал вообще уволить провинившихся сотрудников. О планах заменить скамейки пока не сообщается.