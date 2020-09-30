Одного из защитников сквера в районе Кунцево обвинили в мелком хулиганстве

Другого – в невыполнении требований полицейских. Оба они задержаны и останутся в отделе полиции до завтра, когда ожидается заседание суда, — рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Всего сегодня были задержаны порядка пяти защитников парка. Один из них – муниципальный депутат Вячеслав Бородулин, который обвинил полицию в защите интересов застройщика.

Жители района Кунцево отстаивают парк на улице Ивана Франко от вырубки. Здесь должен пройти дублер Кутузовского проспекта, причем сообщается, что это будет платная трасса.