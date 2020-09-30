Россия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом российский МИД объявил после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Тем временем посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы сказал в эфире «Эха», что у ОДКБ нет формальной причины вмешиваться при нынешнем обострении в Карабахе. Членом этой организации является, в частности, Армения.

Многие населенные пункты Нагорного Карабаха серьезно пострадали во время боевых действий и продолжают подвергаться обстрелам.