Загруженность московских дорог этим вечером оценивается в 8 баллов из 10. Затруднено движение на Садовом кольце, Бульварном и Третьем транспортном, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Также высокая плотность движения на Кутузовском проспекте из центра и на Ярцевской улице, — говорят в департаменте транспорта Москвы. Там считают, что напряженная дорожная ситуация на западе Москвы связана с временным закрытием «Арбатско-Покровской» линией метро. Пробки наблюдаются также на МКАДе из-за проведения там ремонтных работ.
2020-09-30T18:33:20+03:00
2020-09-30T18:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 30 сентября 2020
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