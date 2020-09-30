Загруженность московских дорог этим вечером оценивается в 8 баллов из 10. Затруднено движение на Садовом кольце, Бульварном и Третьем транспортном, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Также высокая плотность движения на Кутузовском проспекте из центра и на Ярцевской улице, — говорят в департаменте транспорта Москвы. Там считают, что напряженная дорожная ситуация на западе Москвы связана с временным закрытием «Арбатско-Покровской» линией метро. Пробки наблюдаются также на МКАДе из-за проведения там ремонтных работ.