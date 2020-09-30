Суд в Петербурге арестовал муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина

Его обвиняют в убийстве супруги. Как сообщают в Объединенной пресс-службе судов северной столицы, само рассмотрение меры пресечения происходило в психиатрической больнице. По версии следствия, в понедельник Шокин убил свою жену и скрылся с места происшествия. Его задержали вечером в тот же день. При этом, по словам знакомого семьи, муниципальный депутат выбежал из дома, завернувшись в российский флаг. Тем временем интернет-издание «Фонтанка» пишет, что сегодня депутата привозили в травматологическое отделение одной из больниц. По предварительной информации, на его теле обнаружили ножевые ранения.