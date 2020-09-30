Компания «Норникель» оценивает затраты на ликвидацию последствий аварии в Норильске в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на презентацию. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на ТЭЦ-3 почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» сказали, что с такой суммой не согласны и проведут собственную оценку ущерба. О претензиях компании из-за этой аварии сказали и в российском агентстве по рыболовству. Там назвали сумму штрафа 3 с половиной миллиарда рублей.

В конце мая из резервуара на ТЭЦ вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них попала в почву, другая часть – в местные реки. По этому делу уже задержаны несколько человек.