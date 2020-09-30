Двух защитников сквера в районе Кунцево оставляют на ночь в отделении полиции

Всего были задержаны не менее четырех человек, — рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Одного из оставленных на ночь обвиняют в мелком хулиганстве, а другого – в невыполнении законных требований сотрудников правоохранительных органов.

Жители Кунцево протестуют против застройки сквера, по территории которого должен пройти дублер Кутузовского проспекта. Они считают, что строительные работы нанесут ущерб экологии района. Сегодня, по словам участников протестов, неизвестные люди распылили в их сторону газ из перцового баллончика.