Главный редактор Cosmo.ru Великина рассказала, что полицейские в центре Москвы ограбили ее несовершеннолетнего сына

Главный редактор издания Cosmo.ru Екатерина Великина рассказала, что полицейские в центре Москвы ограбили ее несовершеннолетнего сына. На ситуацию уже отреагировали в МВД и Следственном комитете.

Инцидент произошел минувшим вечером неподалеку от метро Шаболовская. Как написала Великина в Фейсбуке, ее сын-школьник шел по улице Донской от репетитора и курил. Подъехала машина патрульно-постовой службы, оттуда вышел полицейский. Мальчик, по словам главреда сайта известного женского журнала, «драпанул». Остановился он через 15 секунд от крика в спину: «стой, сука, почки отобью, стрелять буду». Полицейский поставил ребенка лицом к стене, начал перетряхивать его вещи, залез в телефон, начал выяснять, почему тот побежал. Подросток сказал, что испугался. На что «бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф»». Ему грозились поставить на учет, отвезти в отделение и там «что-нибудь найти». Прессовали минут 10, пишет Великина, в итоге отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетиторам, при этом заметив, что «сумма ни о чем». Отпустили, потребовав, чтобы он никому не рассказывал о случившемся и добавили, что он сам виноват.

За несколько часов публикация Великиной в Фейсбуке набрала свыше 7 тысяч реакций пользователей и более 3 тысяч перепостов. Днем ей позвонили из отделения на Якиманке и сказали, что ждут. Они с сыном написали заявление. Позже журналист написала, что сработала именно реакция интернет-сообщества и выразила благодарность всем, кто не остался равнодушен. Она отметила, что оправдания таким поступкам нет.

В России привыкли к тому, что полиция может позволить себе, что угодно, в том числе и беспредел, сказала в эфире «Эха» телеведущая телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе. Она добавила, что такие ситуации необходимо обсуждать в СМИ и полиция должна отчитываться перед обществом.

В пресс-службе московской полиции подтвердили получение заявления о неправомерных действиях своих сотрудников по району Якиманка. Подразделение собственной безопасности проводит проверку.