Осужденных, которые неделю назад сбежали из исправительной колонии в Дагестане, сегодня задержали. Это помог сделать житель одного из поселков в Калмыкии.

Группа из шести заключенных убежала больше чем на 300 километров. Их задержали в соседней с Дагестаном Калмыкии. Беглецы направлялись в сторону Астрахани, у них были ножи, рассказал источник агентства ТАСС. Заключенные шли по железной дороге и возле небольшого селения в юго-восточной части Калмыкии встретили пастуха. Его по одним данным попросили подвезти, по другим хотели купить машину. Пастух быстро понял, что имеет дело с людьми, у которых проблемы с законом. Он сообщил полиции, где находятся осужденные. Вскоре всех задержали сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета. Силовики повалили заключённых на землю, сопротивления они, судя по видео, размещенном МВД Дагестана, не оказали. Пастуха ждет награда в миллион рублей, сообщает РИА «Новости».

Напомним, шестеро заключенных – почти все местные сбежали из колонии под Махачкалой неделю назад. Им удалось вырыть тоннель, по нему осуждённые покинули исправительное учреждение. Двое из них отбывали большие сроки за убийство, остальные за торговлю наркотиками. Силовики утверждают, что сбежать заключенным помог житель Махачкалы, его задержали и возбудили уголовное дело.

В службе исполнения наказаний обещали поощрить всех силовиков, которые участвовали в задержании сбежавших заключенных. Вечером их должны вернуть в колонию.