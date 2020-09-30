Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила членам городской избирательной комиссии Петербурга сложить полномочия

Представители горизбиркома назвали это требование выстрелом в ногу и обвинили главу ЦИК в предвзятости.

Центризбирком России выразил недоверие председателю городской избирательной комиссии Петербурга Виктору Миненко и признал работу горизбиркома неудовлетворительной. В ЦИК считают, что городская комиссия сорвала довыборы в Закосбрание Петербурга. Её члены задержали объявление о начале кампании, затем приостановили её из-за коронавируса, и, наконец, отменили голосование, поскольку до конца полномочий депутатов осталось меньше года, объяснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова предложила членам петербургского горизбиркома уйти в отставку и напомнила, что ЦИК России может потребовать распустить комиссию через суд. У главы центральной избирательной комиссии нет законных причин для иска, уверен член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Памфилова говорила, что петербургскую избирательную систему нужно оздоровить после скандалов на муниципальных выборах прошлой осенью. А в конце года глава ЦИК сказала, что действующий горизбирком не сможет выполнить эту задачу.

Ближайшие выборы в Петербурге готовят уже следующей осенью. Горожане выберут депутатов городского Заксобрания и Государственной думы России.