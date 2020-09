В США во вторник состоялись первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом

В США во вторник состоялись первые президентские дебаты между президентом Дональдом Трампом и его соперником, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли в Кливленде, Огайо. Модерировал их ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. С которым Дональд Трамп вступил в перепалку в первые же 15 минут, постоянно перебивая Байдена и нарушая регламент, на который согласились штабы обоих кандидатов. Президент США попытался приписать Байдену поддержку ультра-левой повестки, что бывший вице-президент США немедленно отверг, сделал несколько безуспешных попыток вывести Байдена из себя атаковав его сына, Хантера Байдена, а также несколько раз припомнил Хиллари Клинтон. Байден указал Трампу на то, что при его президентстве 200 тысяч американцев умерли от коронавируса и еще 7 миллионов заразились, экономика была остановлена, а в американских городах вспыхнули протесты и беспорядки. Перебивание и попытка закричать соперника со стороны Трампа продолжались все 90 минут, и в какой-то момент Байден, вздохнув, сказал сопернику — да замолчишь ты уже или нет? А также назвал Трампа клоуном.

Результат выступления кандидатов в президенты на первых дебатах уже сказался на букмекерских ставках — шансы Дональда Трампа понизились с 45 до 41 процентов.

Ряд американских СМИ расценивают первые дебаты кандидатов в президенты как нечто «вовсе не похожее» на то, чем они, согласно регламенту, должны быть.

«Джо Байден старался заработать лишние очки, пробиваясь сквозь поток восклицаний Дональда Трампа, глядя не на собеседника, а на камеру как на спасение в пылу этого горячего спора, мало похожего на состязание идей, — пишет The New York Times. – Однако при этом речь Байдена была ровной, без запинок, что само по себе противоречило многомесячным вопросам и сомнениям штаба действующего президента относительно его интеллектуального здоровья и готовности кандидата от демократов к участию в кампании». То, как дебаты повлияют на дальнейший ход гонки, продолжает автор издания, по-прежнему остается открытым вопросом, поскольку исследования говорят, что примерно 90 процентов голосующих на выборах поступают в соответствии с тем, как они уже решили. Трамп давил на соперника и на ведущего, однако казалось, что он больше сфокусирован на том, чтобы срезать и сбить Байдена с толку, нежели представить свою программу на второй президентский срок. Выступление экс-вице-президента было, в целом, адекватным, хотя ему пришлось «проглотить» некоторые из своих сентенций, а другие его высказывания соперник просто «заболтал», отмечает The New York Times.

Телеканал CBS News провел большое исследование, в котором удалось опросить тех из зрителей, кто заранее высказал желание смотреть дебаты и кто потом согласился ответить на поставленные вопросы. Таким образом, за короткое время получилось составить представительную подборку мнений, согласно которым: 69 процентов смотревших ток-шоу ощутили от увиденного раздражение; 19 процентов почувствовали пессимизм, 31 процент людей оно развеселило и только 17-и процентам подписчиков канала оно показалось информативным. Согласно приведенной на телеэкране таблице отношение зрителей дебатов к Дональду Трампу после просмотра практически не поменялось. В отношении Байдена незначительной части наблюдавших за шоу эти полтора часа позволили утвердиться в положительных качествах и намерениях претендента на пост главы государства.

Издание «Бизнес-инсайдер» по итогам теледебатов отмечает падение деловой активности на внутренних рынках США: встреча кандидатов в этом, как отмечают наблюдатели, «хаотичном» телеэфире не придала инвесторам уверенности в будущих сделках и побудила их к принятию мер по сокращению деловых рисков.