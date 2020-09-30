Роспотребнадзор не исключает возвращения ограничений из-за коронавируса

Такой вариант будет возможен в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации, — сказал «Интерфаксу» представитель центра эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Какие это могут быть ограничения – она не уточнила.

Возобновление серьезных ограничений будет катастрофой для бизнеса, — сказал в эфире «Эха» уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики.

Россия готова к новому витку эпидемии коронавируса, — сообщила в эфире НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не принималось никаких особых мер в связи с распространением коронавируса. По его словам, в усиленном порядке проводится тестирование. Песков подчеркнул, что как и везде есть инфицированные. Что касается встреч с Владимиром Путиным, то те, кто с ним общается, либо проходят двухнедельный карантин, либо карантин длится несколько дней – все зависит от человека и его графика.