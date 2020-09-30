Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год. Как напоминает газета «Коммерсантъ», отчисления в 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Власти обещали, что это временная мера, однако, мораторий продлевался уже несколько раз.