Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год. Как напоминает газета «Коммерсантъ», отчисления в 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Власти обещали, что это временная мера, однако, мораторий продлевался уже несколько раз.
2020-09-30T18:13:43+03:00
2020-09-30T18:13:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:13, 30 сентября 2020
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