В московском районе Кунцево обострился конфликт вокруг строительства платного дублера Кутузовского проспекта

В столичном районе Кунцево против активистов, защищающих сквер от строительства шоссе, применили слезоточивый газ. Несколько человек задержали.

300-летний дуб в сквере на улице Ивана Франко находится на территории, обнесенной сигнальной лентой и бетонными блоками. Это одно из самых старых деревьев из тех нескольких тысяч, что собираются срубить здесь для строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Лента появилась здесь сегодня утром, блоки начали выставлять несколько дней назад. Этому пытаются препятствовать активисты. Неподалеку стоит «протестная» газель — исписанная лозунгами в защиту парка. Рядом экскаватор, полицейкие машины и автобус, в сторонке за происходящим тихо следят несколько полицейских, тут же несколько строителей и с десяток крупных мужчин с лицами, закрытыми медицинскими масками, это представители застройщика. Активисты называют их «титушками». Эти мужчины уже несколько дней нападают на дежурящих здесь и пытающихся помешать незаконной стройке защитников сквера. Сегодня утром они распылили газовый баллончик в лица двум активистам.

Активисты подчеркивают, что этот дублер не только не улучшит транспортную доступность для местных жителей, а скорее еще больше разделит район и усугубит экологическую обстановку. Но главное, стройка ведется с нарушением закона. Например, информационный щит появился тут всего несколько дней назад. начальник местной полиции пообещал, что на 10 дней работы будут приостановлены, но этого не произошло. При этом документы жителям показывать отказываются, подчеркнула муниципальный депутат Владислава Горшкова. Ее тоже пытались отогнать от стройки. Всего полиция сегодня утром задержала пятерых защитников парка, среди которых муниципальный депутат Вячеслав Бородулин

До этого полицию уже вызывали накануне и за день до этого. И силовики останавливали незаконную стройку. Теперь же они на стороне застройщика — сегодня после утренних событий они подходили к активистам и просили их уйти, потому что тут идет стройка. Но защитники парка сдаваться не собираются. Тем временем с другой стороны сквера, буквально в нескольких сотнях метрах от активистов, строительная техника продолжает выставлять бетонные блоки. Местные жители пытались добиться, чтобы растущим в парке многовековым дубам с богатой историей присвоили охранный статус, но им отказали.

Кунцево в последние годы является одним из самых общественно активных районов Москвы. Недавно местные жители боролись против сноса домов в рамках реновации. Впрочем, их протесты ни к чему не привели. Власти своих планов не отменили.

Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович считает, что власть не хочет конструктивно решать проблему с местными жителями. «Жители все делают правильно, отстаивая свои конституционные права на благоприятную окружающую среду. Парк на улице Ивана Франко, конечно, важнее дороги. Властям необходимо договориться», — отметил Шендерович. С его точки зрения, «северный дублер Кутузовского проспекта на самом деле не решает никаких транспортных проблем». «Если властям очень нужна эта дорога, чтобы снизить градус конфликта, достаточно проложить ее в другом месте. Альтернативы есть. Более того, жители сами разработали и предложили различные варианты. Но власти договариваться не хотят», — заключил Шендерович.

В природоохранном департаменте столицы «Эху Москвы» сказали, что, по факту вырубки деревьев в Кунцево, проводится проверка. На место выехал инспекторы.

Диалог в решении городских проблем просто необходим, — сказал в нашем эфире редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.