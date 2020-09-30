Российский футбольный союз не видит причин для приостановки чемпионата России из-за коронавируса. Президент организации Александр Дюков признал, что ситуация усложняется, однако пока в РФС исходят из того, что до Нового года будут проведены все матчи, которые запланированы. Дюков добавил, что в октябре они ожидают нового пика заболеваемости, однако, в дальнейшем, в течение месяца, рост должен прекратиться.
2020-09-30T17:32:36+03:00
2020-09-30T17:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 30 сентября 2020
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