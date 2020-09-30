Пикеты в поддержку историка Юрия Дмитриева прошли в Петрозаводске

Накануне Верховный суд Карелии ужесточил главе местного «Мемориала» приговор с 3,5 до 13 лет лишения свободы. Пикеты в столице республики, как пишет интернет-издание 7х7, прошли спокойно, полиция никого не задержала. Тем временем глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал странным решение Верховного суда Карелии. Судебная система, по его словам, показала себя неприглядно. Теперь, добавил Фадеев, свое слово должен сказать Верховный суд России.

Петрозаводский суд признал историка виновным в насилии над приемной дочерью, он вины не признает и уверен, что его преследуют за работы по изучению сталинского террора в Карелии.