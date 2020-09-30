Режим чрезвычайной ситуации введен на севере Красноярского края

В районе реки Хатанга произошел разлив нефтепродуктов. Это случилось, когда перекачивали топливо из танкера «Ленанефть-2060» в резервуар на берегу. К оценке ущерба от аварии уже подключилось Росрыболовство. По данным ведомства, на берег вылилось около 2 тонн нефтепродуктов, часть попала в воду.
2020-09-30T17:31:13+03:00
2020-09-30T17:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 30 сентября 2020
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