Режим чрезвычайной ситуации введен на севере Красноярского края

В районе реки Хатанга произошел разлив нефтепродуктов. Это случилось, когда перекачивали топливо из танкера «Ленанефть-2060» в резервуар на берегу. К оценке ущерба от аварии уже подключилось Росрыболовство. По данным ведомства, на берег вылилось около 2 тонн нефтепродуктов, часть попала в воду.