Словакия и Чехия возвращают режим ЧС

Правительство Словакии с завтрашнего дня вводит чрезвычайное положение в стране. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Режим ЧП будет действовать в течение полутора месяцев, — пишет местная газета «Денник». В Словакии запрещаются массовые мероприятия за исключением бракосочетания, крещения и похорон, а также собрания представителей власти. В магазинах вводится требование для посетителей соблюдать дистанцию в два метра. Полиции поручено проконтролировать соблюдение масочного режима.

В Чехии режим ЧС начнет действовать с понедельника. Ранее чешские власти вводили подобные меры весной. Пока что нынешний режим будет действовать в течение месяца.