Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья

Его обвинили в организации несогласованной акции и призывах к участию в ней, — пишет сайт «МБХ медиа». Соловья задержали 19 сентября после народного схода в поддержку протестующих Белоруссии и Хабаровска, который состоялся на Пушкинской площади в Москве. Участники этой встречи без плакатов и лозунгов прошли по Тверскому бульвару. Защита политолога настаивает, что его вина так и не была доказана, а в протоколе не написано, какие именно лозунги ставятся ему в вину.