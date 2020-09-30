Лидеры стран ЕС планируют обсудить отравление Алексея Навального на предстоящем саммите

Он пройдет в четверг и пятницу. Как сказал источник агентства РИА «Новости» в Брюсселе, ожидается, что на этой встрече поддержат расследование ОЗХО по делу о покушении на российского оппозиционного политика. В свою очередь, источник агентства Reuters в правительстве Германии сказал, что, скорее всего, будет принято заявление, но вопрос о санкциях обсуждаться не будет, хотя участники встречи осудят покушение на Навального.

Власти Германии, по словам канцлера Ангелы Меркель, ждут ответа от ОЗХО по этому делу. Меркель также добавила, что ФРГ по-прежнему ожидает от Москвы разъяснений случившегося.