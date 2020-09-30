Неизвестные напали на сотрудницу посольства США в Киеве. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Работницу дипмиссии Санвер Никаэло, как передает агентство УНИАН, обнаружили сегодня днем в центре украинской столицы в бессознательном состоянии с травмой головы. Других подробностей происшествия пока не сообщают.