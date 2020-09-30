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Эксклюзив Эха 17:02, 30 сентября 2020

По меньшей мере четырех противников застройки сквера задержали московские полицейские в районе Кунцево

Полиция Москвы отпустила одного из задержанных участников протестов против застройки парка в Кунцево. Против него не составляли никаких протоколов, — говорят представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо». По словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сегодня были задержаны, по меньшей мере, четыре человека. Удальцов подтверждает, что сегодня неизвестные применили против протестующих перцовый газ из баллончика. В полиции информацию об этом инциденте пока не комментировали.

Жители выступают против вырубки сквера на улице Ивана Франко под строительство дублера Кутузовского проспекта. Ранее, как пишет газета «Новые известия», они предлагали альтернативные варианты прокладки трассы, которые, по их словам, не нанесут такого экологического вреда, как тот проект, что реализуют сейчас.

На место конфликта в Кунцево выехали инспекторы Департамента природопользования Москвы. Как сказали в ведомстве «Эху», они планируют провести проверку сообщений о вырубке деревьев. В департаменте подчеркнули, что в самом сквере, по их сведениям, вырубка не производится.



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