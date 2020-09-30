Руководство Центризбиркома недовольно работой Петербургской избирательной комиссии. Ее роспуска потребовала глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что критика в адрес избиркома Санкт-Петербурга раздается уже в третий раз. Однако ее члены не сделали никаких выводов из прошлых замечаний. Также сегодня на заседании ЦИК в отставку был отправлен глава Федерального центра информатизации при ЦИК Михаила Попова. Он был ответственен за изменения в работе сайта комиссии, которые мешали оперативно получать доступ к информации о ходе подсчета голосов на недавнем Едином дне голосования.