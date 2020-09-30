Заключенных, которые бежали из колонии в Дагестане, задержали в соседней Калмыкии. Обошлось без жертв, хотя у беглецов при себе были ножи, — рассказал источник агентству ТАСС. По предварительным данным, преступники пытались сесть на поезд. Не исключено, что они хотели направиться в Азербайджан. Побег произошел неделю назад. Шестеро осужденных смогли покинуть колонию по туннелю, который они выкопали. Сообщалось, что по этому делу был задержан предполагаемый сообщник беглецов, а также сотрудник колонии.
2020-09-30T16:34:36+03:00
2020-09-30T16:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 30 сентября 2020
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