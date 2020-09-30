Заключенных, которые бежали из колонии в Дагестане, задержали в соседней Калмыкии. Обошлось без жертв, хотя у беглецов при себе были ножи, — рассказал источник агентству ТАСС. По предварительным данным, преступники пытались сесть на поезд. Не исключено, что они хотели направиться в Азербайджан. Побег произошел неделю назад. Шестеро осужденных смогли покинуть колонию по туннелю, который они выкопали. Сообщалось, что по этому делу был задержан предполагаемый сообщник беглецов, а также сотрудник колонии.