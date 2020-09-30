Полиция Москвы задержала сразу нескольких противников застройки парка в Кунцево. Ранее сегодня против участников акции протеста неизвестные применили перцовый газ, — пишет интернет-издание «МБХ медиа». На одного из задержанных, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», составляет протокол о невыполнении требований сотрудников правоохранительных органов, на другого – о мелком хулиганстве. Жители района Кунцево пытаются не допустить вырубки деревьев в парке на улице Ивана Франко. Здесь планируют построить Северный дублер Кутузовского проспекта. Противники проекта говорят, что он не только приведет к потере исторических дубов, но и к уничтожению других значимых природных объектов, которые находятся на пути строительства трассы.

Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович считает, что власти должны договориться с местными жителями, чтобы урегулировать конфликт из-за строительства платной магистрали — северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Жители все делают правильно, отстаивая свои конституционные права на благоприятную окружающую среду. Парк на улице Ивана Франко, конечно, важнее дороги. Властям необходимо договориться с жителями», — отметил Шендерович. С его точки зрения, «северный дублер Кутузовского проспекта на самом деле не решает никаких транспортных проблем». «Если властям очень нужна эта дорога, чтобы снизить градус конфликта, достаточно проложить ее в другом месте. Альтернативы есть. Более того, жители сами разработали и предложили различные варианты. Но власти договариваться не хотят», — заключил Шендерович.

«Сегодня в Кунцево произошли столкновения между застройщиками, местными жителями, полицией и гражданскими активистами. Там уже не первый день продолжается противостояние в дубовой роще на улице Ивана Франко, где должны построить дублер Кутузовского проспекта. Сегодня полиция задержала четверых человек, в том числе активиста Ивана Рожкова, муниципального депутата Вячеслава Бородулина. Их доставили в ОВД», — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор Левого Фронта Сергей Удальцов. Как уточнил Удальцов, жители возмущены тем, что ради строительства придется вырубить несколько тысяч деревьев, многим из которых 300-400 лет. «Они предлагают создать согласительную комиссию и скорректировать план строительства с тем, чтобы минимизировать эти издержки для экологии. Но пока это не находит откликов у застройщиков, которые ссылаются на решение московских властей», — отметил он. Удальцов добавил, что в настоящий момент на месте будущей стройки идет огораживание территории — там ставят бетонные блоки, чтобы потом начать вырубку деревьев.