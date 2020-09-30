Правительство Германии надеется, что на саммите ЕС страны выработают единое заявление по поводу отравления Навального

Правительство Германии надеется, что на предстоящем саммите Евросоюза страны выработают единое заявление по поводу отравления Алексея Навального. В то же время, в Берлине не ожидают принятия на этом саммите каких-либо решений по этой ситуации, — рассказал источник агентства Reuters в кабинете министра ФРГ. Там рассчитывают, что страны ЕС осудят покушение на ведущего российского оппозиционного политика.

Также на саммите в пятницу, как ожидается, участники призовут Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Еще одной темой станет ситуация в Белоруссии.