Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничительных мер. Это произойдет, если ситуация с заболеваемостью в стране будет ухудшаться, — рассказали агентству «Интерфакс» в санитарном ведомстве. Там подчеркнули, что ужесточения, может, и не потребуется, если россияне будут соблюдать все санитарные требования, которые рекомендуют для профилактики инфекции. В зависимости от этого, прирост заболевших может замедлиться в ближайшие десять дней или в начале ноября.