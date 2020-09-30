Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничительных мер. Это произойдет, если ситуация с заболеваемостью в стране будет ухудшаться, — рассказали агентству «Интерфакс» в санитарном ведомстве. Там подчеркнули, что ужесточения, может, и не потребуется, если россияне будут соблюдать все санитарные требования, которые рекомендуют для профилактики инфекции. В зависимости от этого, прирост заболевших может замедлиться в ближайшие десять дней или в начале ноября.
2020-09-30T16:31:32+03:00
2020-09-30T16:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 30 сентября 2020
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