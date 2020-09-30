Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» исключен из внеконкурсной программы ММКФ

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» исключен из внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Это связано с обострением ситуации в Нагорном Карабахе – пояснил «Эху» программный директор киносмотра Кирилл Разлогов. Он добавил, что никто не мог предположить, что картину придется снимать с показа.