Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» исключен из внеконкурсной программы ММКФ

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» исключен из внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Это связано с обострением ситуации в Нагорном Карабахе – пояснил «Эху» программный директор киносмотра Кирилл Разлогов. Он добавил, что никто не мог предположить, что картину придется снимать с показа.
2020-09-30T16:06:14+03:00
2020-09-30T16:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 16:06, 30 сентября 2020
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