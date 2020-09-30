Песков: Участники встреч с президентом самостоятельно принимают решения о предварительном карантине

Участники встреч с президентом самостоятельно принимают решения о предварительном карантине, — рассказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом, по словам Пескова, никаких строгих ограничений в Кремле не вводили. Все подобные сообщения не соответствуют действительности, — подчеркнул он.