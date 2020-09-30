В Москве задержали противников застройки парка в Кунцево

Неизвестные применили против них перцовый газ.

Этим утром экоактивисты попытались остановить экскаваторы, которые начали работы в зеленой зоне. Они утверждают, что у строителей нет на это необходимых документов. Однако, как пишет газета «Коммерсантъ», на защиту строительной техники встали молодых людей довольно крепкого телосложения, в медицинских масках. Началась перепалка, нескольким активистам прыснули газом из баллончиков. В ситуацию вмешалась полиция. В итоге задержали четверых защитников парка. По данным интернет-портала ОВД-Инфо, их доставили в отдел полиции Кунцево. Одного спустя некоторое время отпустили без протокола. Другого обвиняют в порче транспортного средства, якобы он проколол трактору колесо, уточнил сетевому изданию МБХ медиа Константин Фокин. На него самого составляют протокол по статье о невыполнении требования правоохранителя. Местные жители протестуют против строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Ради платной трассы, которая пройдет менее чем в 200 метрах от жилых домов, детских садов и школ, на улице Ивана Франко хотят вырубить почти 3 тысячи деревьев, в том числе трехсотлетние дубы.

Петицию на сайте Change.org с требованием остановить строительство подписали свыше 11 тысяч человек.