В Москве, по данным интернет-издания «ОВД Инфо», задержаны протестующие против застройки парка в Кунцеве. Очевидцы утверждают, что это как минимум четыре человека. Сейчас они находятся в отделении полиции. Протесты связаны со строительством платной дороги, в результате которого может быть уничтожен парк с трехсотлетними дубами и яблоневый сад.
2020-09-30T15:33:15+03:00
2020-09-30T15:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 сентября 2020
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