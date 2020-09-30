В Москве, по данным интернет-издания «ОВД Инфо», задержаны протестующие против застройки парка в Кунцеве. Очевидцы утверждают, что это как минимум четыре человека. Сейчас они находятся в отделении полиции. Протесты связаны со строительством платной дороги, в результате которого может быть уничтожен парк с трехсотлетними дубами и яблоневый сад.