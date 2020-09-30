Министерство просвещения обещает разработать для школьников российский аналог соцсети TikTok. По словам министра Сергея Кравцова, в ней будет образовательный контент без негативной информации. В министерстве надеются, что разработка понравится российским школьникам.
2020-09-30T15:33:03+03:00
2020-09-30T15:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 сентября 2020
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