Вторая российская вакцина от коронавируса официально зарегистрирована в Роспатенте. Это препарат новосибирского центра «Вектор». Он получил название «ЭпиВакКорона». Утверждается, что вакцина «Вектора» содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.
2020-09-30T15:32:51+03:00
2020-09-30T15:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 30 сентября 2020
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