Вторая российская вакцина от коронавируса официально зарегистрирована в Роспатенте. Это препарат новосибирского центра «Вектор». Он получил название «ЭпиВакКорона». Утверждается, что вакцина «Вектора» содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены.