Президент Азербайджана заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе ни к чему не приводят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе ни к чему не приводят, поэтому в призывах к диалогу нет необходимости. По его словам, Баку готов остановить боевые действия, если вооруженные силы Армении немедленно покинут оккупированные территории.

Между тем Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Обе стороны сообщают о гибели не только военнослужащих, но и мирных жителей.