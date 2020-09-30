Московская полиция утверждает, что проводит проверку по факту ограбления несовершеннолетнего полицейскими. Главный редактор сайта журнала «Космополитен» Екатерина Великина заявила, что инцидент с ее сыном произошел накануне. Трое сотрудников патрульно-постовой службы преследовали 15-летнего подростка после того, как он побежал от них, полицейские догнали его и начали обыскивать. В итоге они забрали 8 тысяч рублей, которые были у подростка.
2020-09-30T15:06:34+03:00
2020-09-30T15:29:48+03:00
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15:06, 30 сентября 2020
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