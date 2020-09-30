В Минпромторге рассказали о найденных на российском рынке иностранных бытовых приборах со средствами прослушивания

Закладки прослушивающих устройств в электротехнику – не выдумка, подчеркнул директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. По его словам, их приводит агентство РИА Новости, в министерстве видели «пару утюгов» с микрофонами. Причем с виду это были обычные утюги. Шпак отметил, что пересылка записи, соответственно, требует какого-то способа связи. При этом никаких подробностей о том, кем были произведены эти «прослушивающие» бытовые приборы, как они оказались на российском рынке, как их нашли, а также кто может быть заинтересован в сборе такой информации, представитель министерства не привел.

Шпак также рекомендовал не использовать телефоны от американской компании Apple для хранения и передачи конфиденциальной информации. Он пояснил, что это обусловлено тем, как устроена архитектура iPhone – задумывается все в благих целях, но, по словам директора департамента, «дорога в ад всегда благими намерениями устлана».

В Минпромторге также сообщили, что этой осенью правительство должно одобрить запрет госзакупок импортной электроники при наличии отечественных аналогов.